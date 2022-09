TSG Untermaxfeld will Siegesserie ausbauen

Plus Trainer Daniel Eisenhofer empfängt mit Untermaxfeld den SV Steingriff. Womit er bisher zufrieden ist und wo er Steigerungsmöglichkeiten sieht.

Nach dem 2:1-Auftaktsieg beim FC Zell/Bruck musste der Kreisligaabsteiger TSG Untermaxfeld eine Durststrecke von drei Spielen ohne eigenen Zähler hinnehmen. Jetzt stehen die Mösler nach drei Siegen in Folge zumindest tabellarisch in der Kreisklasse Neuburg wieder vernünftig da.