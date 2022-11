TSV Burgheim und Trainer Florian Pickhard trennen sich

Plus Trainer Florian Pickhard hört nach dem Spiel am Sonntag gegen den BSV Berg im Gau beim TSV Burgheim auf. Wie es zur Trennung gekommen ist.

Fußball-Kreisklassist TSV Burgheim und Florian Pickhard gehen künftig getrennte Wege. Die Trennung zur Winterpause erfolge „einvernehmlich“, wie Abteilungsleiter Gregor Einberger mitteilt.