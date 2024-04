Fußball-Kreisklasse Neuburg

Untermaxfelds Ray Bishop: Vom Torjäger zum Torhüter

Plus Seit drei Partien hütet Ray Bishop das Gehäuse der Kreisklassisten TSG Untermaxfeld. Seitdem haben die Mösler alle Begegnungen gewonnen und kein Gegentor kassiert. Bleibt es dabei auch am Sonntag in Burgheim?

Von Adrian Hauk

Die TSG Untermaxfeld befindet sich nach den Siegen gegen die SG Münster/Holzheim (2:0) sowie im Nachholspiel unter der Woche gegen den FC Ehekirchen II (1:0) wieder mitten im Aufstiegsrennen der Fußball-Kreisklasse Neuburg. Zusätzlich kassierte die Mösler in den vergangenen drei Begegnungen keinen Gegentreffer. Die Besonderheit dabei: Bei allen Partien mit Ray Bishop ein etatmäßiger Feldspieler und Torjäger zwischen den Pfosten!

„Im August 2022 habe ich mir das Kreuzband gerissen. Leider ist es immer noch nicht möglich, wieder normal zu kicken“, erklärt der ehemalige Landesliga-Spieler und fügt an: „Ich stand in der Vorbereitung bereits ein paar Mal im Kasten. Und als sich unser Torhüter muskulär verletzt hat, habe ich mich bereit erklärt, entsprechend auszuhelfen.“ Dass diese „Aushilfe“ dann derart gut und erfolgreich verlaufen würde, dachte Bishop jedoch selbst nicht: „Im Jugendalter war ich in München an der Sportschule. Da hat mich Manuel Baum, der zu dieser Zeit noch Torwarttrainer bei 1860 München war, unterrichtet. In dieser Zeit konnte ich mir ein paar Tipps für das Torhüterspiel holen. Dass es aber so gut laufen wird, hat mich dann doch selbst überrascht.“

