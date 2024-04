Fußball-Kreisklasse Neuburg

17:25 Uhr

Zurückhaltung bei Rieds Trainer Alexander Egen

Plus Der SC Ried befindet sich in guter Form und ist in der Kreisklasse Neuburg in Lauerstellung. Nun steht das Heimspiel gegen Langenmosen an.

Von Adrian Hauk

Der SC Ried ist derzeit eine der formstärksten Mannschaften der Kreisklasse Neuburg. So konnten die Schützlinge von Trainer Alexander Egen seit dem Start nach der Winterpause gegen die ersten vier der Tabelle zum Teil eindeutig gewinnen.

Dabei bleiben vor allem die Siege gegen die TSG Untermaxfeld (5:2) und den TSV Burgheim (5:2) in Erinnerung. Nur gegen die abstiegsbedrohte SG Feldheim musste man sich mit 2:3 geschlagen geben. Egen ist mit der aktuellen Leistung zufrieden: „Gegen Feldheim waren wir das erste Mal der Favorit. Da war auch viel der Kopf im Spiel“, erklärt er und fügt an: „Wir sind deutlich fitter als in der Hinrunde und haben uns nun gefestigt. Es hat sich bereits vor der Pause angedeutet, dass sich bei uns etwas entwickeln kann.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

