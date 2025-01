Neue Trainer in Untermaxfeld und beim FC Ehekirchen II

Aktuell befindet sich der Amateurfußball im Winterschlaf. Gespielt wird, wenn überhaupt, in der Halle. Die Verantwortlichen der Klubs aber ruhen nicht, die Planungen für die Rückrunde oder die kommende Saison sind in vollem Gange. In der Kreisklasse Neuburg etwa hat sich bei zwei Vereinen auf der Trainerposition etwas getan. Der FC Ehekirchen II hat einen neuen Coach verpflichtet, der die Mannschaft bereits in der Restsaison betreuen wird. Bei der TSG Untermaxfeld steht die Neuausrichtung erst zur nächsten Spielzeit an.

