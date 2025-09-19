Kreisklasse Neuburg: „Jugend forscht“ beim FC Ehekirchen II

Am fünften Spieltag der Fußball-Kreisklasse Neuburg steht für den FC Ehekirchen II ein wichtiges Heimspiel an: Die Schützlinge des Trainergespanns Simon Lenk/Daniel Eisenhofer empfangen den SC Ried. Die Gäste haben bislang fünf Punkte aus vier Partien gesammelt. Trotz einiger Abgänge – unter anderem Moritz Bartoschek, Leon Beran (beide VfR Neuburg) und Luis Pfautsch (FC Ehekirchen) – ist es dem Trainer-Duo Alexander Egen und Matthias Riedelsheimer gelungen, neue Spieler zu integrieren. Mit Zugängen wie Hasan Puljarga, Yildirim Zenginsan und Rafael Bochenek kann man bislang durchaus von einem gelungenen Umbruch sprechen.

