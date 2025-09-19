Icon Menü
Fußball-Kreisklassist FC Ehekirchen II trifft auf den SC Ried

Fußball-Kreisklasse Neuburg

Kreisklasse Neuburg: „Jugend forscht“ beim FC Ehekirchen II

Aufgrund zahlreicher Verletzungen ist Fußball-Kreisklassist FC Ehekirchen II gezwungen, auf junge Spieler zu setzen. Trainer Simon Lenk sieht dies durchaus als eine gewisse Chance.
    Ist mit dem bisherigen Auftritt seiner Truppe nicht wirklich zufrieden: Ehekirchens Trainer Simon Lenk.
    Ist mit dem bisherigen Auftritt seiner Truppe nicht wirklich zufrieden: Ehekirchens Trainer Simon Lenk. Foto: Daniel Worsch

    Am fünften Spieltag der Fußball-Kreisklasse Neuburg steht für den FC Ehekirchen II ein wichtiges Heimspiel an: Die Schützlinge des Trainergespanns Simon Lenk/Daniel Eisenhofer empfangen den SC Ried. Die Gäste haben bislang fünf Punkte aus vier Partien gesammelt. Trotz einiger Abgänge – unter anderem Moritz Bartoschek, Leon Beran (beide VfR Neuburg) und Luis Pfautsch (FC Ehekirchen) – ist es dem Trainer-Duo Alexander Egen und Matthias Riedelsheimer gelungen, neue Spieler zu integrieren. Mit Zugängen wie Hasan Puljarga, Yildirim Zenginsan und Rafael Bochenek kann man bislang durchaus von einem gelungenen Umbruch sprechen.

