Fußball-Kreisliga Ost

vor 36 Min.

4:1 gegen Pöttmes: Saisonstart nach Maß für den SV Klingsmoos

Plus Im Auftaktspiel der Fußball-Kreisliga Ost kommt Aufsteiger SV Klingsmoos im Derby gegen den TSV Pöttmes zu einem verdienten 4:1-Sieg. In die Karten spielt den Möslern dabei ein früher Platzverweis der Gäste.

Von Dirk Sing

Hätte sich der Spielertrainer des Kreisliga-Aufsteigers SV Klingsmoos, Johannes Kranner, den Verlauf beziehungsweise Ausgang der Saison-Eröffnungspartie gegen den TSV Pöttmes wünschen können, er wäre wohl nicht wirklich viel anders ausgefallen als jener, der sich am Freitagabend auf dem heimischen SVK-Sportgelände tatsächlich abspielte.

Es waren erst 13 Minuten gespielt, als sich den 360 Zuschauern die letztlich wohl entscheidende Szene in diesem Derby bot. Nach einem Zuspiel in die Spitze war Klingsmoos’ Angreifer Alexander Müller einen Tick schneller am Ball als Lukas Gottschall. Das „Dumme“ aus Sicht des Pöttmeser Schlussmanns: Statt des Spielgeräts traf er außerhalb des Strafraums nur die Beine Müllers, der alleine auf ihn zugesteuert war. So blieb Schiedsrichter Stefan Asam gar keine andere Wahl, als den letztjährigen Zell/Brucker mit „Rot“ vom Platz zu stellen.

