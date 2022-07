Aufsteiger bezahlen Lehrgeld

Plus Die beiden Kreisliga-Neulinge SpVgg Joshofen-Bergheim und SV Echsheim kassieren beim Punktspiel-Start gegen Langenmosen und Alsmoos deutliche Niederlagen.

Niederlagen mussten die beiden Kreisliga-Aufsteiger am ersten Spieltag einstecken. Während die SpVgg Joshofen-Bergheim der DJK Langenmosen mit 0:6 unterlag, verlor der SV Echsheim beim SSV Alsmoos/Petersdorf mit 1:4.