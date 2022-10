Fußball-Kreisliga Ost

21:45 Uhr

Ausgleich in der Nachspielzeit für Joshofen-Bergheim

Plus Anton Mayer trifft spät für die SpVgg Joshofen-Bergheim und rettet seiner Mannschaft gegen denBC Adelzhausen ein 1:1. Der FC Rennertshofen besiegt den BC Aichach mit 3:1 und feiert den dritten Sieg am Stück.

Der FC Rennertshofen ist in der Kreisliga Ost derzeit nicht zu stoppen. Mit einem 3:1 gegen den BC Aichach feierte die Mutzbauer-Truppe den dritten Sieg in Folge. Durch den Ausgleichstreffer in der 90. Minute holte die SpVgg Joshofen-Bergheim gegen den BC Adelzhausen noch ein Unentschieden.

