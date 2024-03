Fußball-Kreisliga Ost

Der Bann bei der SpVgg Joshofen-Bergheim ist gebrochen

Plus Fußball-Kreisligist SpVgg Joshofen-Bergheim kommt gegen den TSV Firnhaberau zu einem verdienten 4:1-Erfolg. Dagegen fährt der SV Klingsmoos gegen Alsmoos-Petersdorf das dritte Remis hintereinander ein.

Die SpVgg Joshofen-Bergheim hat in der Kreisliga Ost mit einem 4:1 gegen den TSV Firnhaberau den ersten Pflichtspielsieg des Jahres gefeiert. Der SV Klingsmoos kam daheim nicht über ein 0:0 gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf hinaus. Am Ostermontag stehen bereits die nächsten Partien auf dem Programm. Während der SV Klingsmoos in Affing gastiert und die SpVgg Joshofen-Bergheim in Alsmoos-Petersdorf ran muss, erwartet der FC Rennertshofen den TSV Friedberg. Alle Partien werden um 15 Uhr angepfiffen.

SV Klingsmoos – SSV Alsmoos-Petersdorf 0:0: Mit einem torlosen Remis trennten sich der SV Klingsmoos und der SSV Alsmoos-Petersdorf . Beide Teams hatten mehrfach die Möglichkeit zu Treffern, scheiterten aber letztlich an der Abschlussschwäche oder den aufmerksamen Abwehrreihen. Der SSV hatte in der Anfangsphase deutliche Feldvorteile und wirkte ballsicherer. Dennoch boten sich zunächst dem SVK die klareren Möglichkeiten. Stefan Brosi lief frei auf Keeper Schindele zu, setzte das Leder aber am linken Pfosten vorbei (22.). Ein Treffer von Mathias Benesch wurde auf der Gegenseite wegen Abseitsstellung nicht gegeben (25.). Danach hatte zweimal Marcel Girbinger die Führung für den SVK auf dem Fuß, scheiterte aber beide Male am gut parierenden Schindele (27./32.). Die beste Chance für die Gäste vor der Pause bot sich Louis Echter , der eine Flanke Richtung SVK-Gehäuse verlängerte, Keeper Matthias Hudler jedoch nicht überwinden konnte (40.).

Im zweiten Abschnitt war zunächst wieder der SSV schneller im Spiel und sorgte durch einen 20-Meter-Schuss von Benesch für Gefahr, den Hudler aber entschärfte (50.). Die Elf von Spielertrainer Johannes Kranner, der die Partie verletzt von der Seitenlinie verfolgen musste, konnte dann aber wieder für mehr Druck sorgen und war dem Führungstreffer nahe. Nach 60 Minuten gelang es keinem Mitspieler, die Vorarbeit von Max Steierl zu verwerten. Auch Stefan Bosi blieb am Gegenspieler hängen (61.). Ein gefährlicher Schuss von Patrick Krammer aus der zweiten Reihe wurde gerade noch abgeblockt (76.). Auch die Gäste hatten noch ihre Möglichkeiten, blieben aber immer wieder in der aufmerksamen SVK-Abwehr hängen. In den Schlussminuten erhielt Joachim Markaj nach einem rüden Foul an Brosi noch eine Zeitstrafe (88.), was aber keine Auswirkung mehr hatte. (psie)

