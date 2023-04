Fußball-Kreisliga Ost

Die SpVgg Joshofen-Bergheim hat den frühzeitigen Klassenerhalt im Visier

Plus In der Kreisliga Ost empfängt die SpVgg Joshofen-Bergheim den SC Mühlried. Der FC Rennertshofen trifft daheim auf den SC Oberbernbach.

Nach einer komplett gegensätzlichen Hin- und Rückrunde kann die SpVgg Joshofen-Bergheim am Sonntag den Klassenerhalt in der Kreisliga Ost frühzeitig festigen. Dazu benötigt man selbst einen Sieg oder einen Patzer des Tabellen-13. DJK Langenmosen.

In die gute Ausgangslage brachte sich die SpVgg vor allem durch die Leistung in den vergangenen Spielen. So konnte sie auch am vorigen Spieltag gegen den Dritten SSV Almoos-Petersdorf ein Last-Minute-Remis mitnehmen. Auch Trainer Jonas Zeller ist zufrieden: „Insgesamt war es ein gerechtes Unentschieden. Es war leider eines unserer schlechteren Spiele der vergangenen Wochen, aber durch einen Ausgleichstreffer in der 90. Minute einen Punkt mitnehmen zu können, ist dennoch zufriedenstellend.“ Der nächste Gegner ist am Sonntag (14 Uhr) mit dem SC Mühlried ein Abstiegskandidat. Mit dem drittletzten Tabellenplatz sowie acht Punkten auf das rettende Ufer ist die aktuelle Situation nicht allzu gut. Jedoch kann sich die SC den Relegationsplatz noch sichern, den aktuell die DJK Langenmosen mit nur einem Punkt und einem Spiel mehr belegt. Zeller erwartet auch deshalb ein schwieriges Spiel: „Die Mannschaft ist, wie wir im Hinspiel sehen konnten, sehr kämpferisch. Mühlried hat vorne gute, individuell starke Spieler, deshalb nehmen wir das Spiel auf jeden Fall in der ohnehin engen Kreisliga ernst.“

