Fußball-Kreisliga Ost

18:45 Uhr

FC Rennertshofen geht motiviert ins Eröffnungsspiel

Neuer Co-Trainer: David Pickhard ist im Sommer als spielender Co-Trainer zum FC Rennertshofen zurückgekehrt. Mit seiner Mannschaft trifft er am Donnerstag auf den TSV Pöttmes.

Plus Der FC Rennertshofen bestreitet die erste Partie der neuen Saison in der Kreisliga Ost. Was Tommy Mutzbauer erwartet und wie er Gegner TSV Pöttmes einschätzt.

Von Benjamin Sigmund

Der FC Rennertshofen geht mit großer Vorfreude in die neue Spielzeit in der Kreisliga Ost. „Die Freude ist natürlich groß, wenn die Saison losgeht, bei einem Eröffnungsspiel doppelt“, sagt Trainer Tommy Mutzbauer.

