Fußball-Kreisliga Ost

vor 47 Min.

FC Rennertshofen: Vorsicht vor dem Schlusslicht

Kann mit dem bisherigen Saisonverlauf in der Kreisliga Ost mehr als zufrieden sein: Rennertshofens Trainer Tommy Mutzbauer.

Plus Kreisliga Ost: Der FC Rennertshofen muss am Samstag in Echsheim ran. Trainer Tommy Mutzbauer schaut wenig auf die Tabelle.

Nach einer bislang überraschend guten Hinrunde hat sich der FC Rennertshofen in den „Top Fünf“ der Kreisliga Ost gestgesetzt. Auch beim vergangenen 2:0-Sieg gegen die DJK Langenmosen konnte man die Euphorie innerhalb der Mannschaft spüren. Dementsprechend ist Trainer Tommy Mutzbauer mit den bisherigen Leistungen seiner Schützlinge überaus zufrieden. „Gegen Friedberg haben wieder leider unglücklich mit 1:2 verloren. Das war für mich mehr ein ’Unentschieden-Spiel’. Dafür haben wir am Wochenende gegen Langenmosen ein Kampfspiel gewonnen, da wir den Dreier einfach mehr wollten“, berichtet der Übungsleiter.

