FC Rennertshofen will seine Serie ausbauen

Plus Der FC Rennertshofen ist gut in die Saison gestartet und spielt nun beim TSV Inchenhofen

Fünf Punkte hat der FC Rennertshofen aus den bisherigen drei Partien in der Kreisliga Ost eingefahren und ist damit noch ungeschlagen. Diese ohnehin schon gute Bilanz ist wohl sogar noch höher einzustufen, wenn man sich die Gegner ansieht, gegen die der FCR bisher antrat.