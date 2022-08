Heimspiel mit mehreren Fragezeichen für Joshofen-Bergheim

Plus Die SpVgg Joshofen-Bergheim trifft auf den TSV Firnhaberau. Kreisligist wird bisher von einigen Ausfällen ausgebremst.

Beim Kreisliga-Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim macht sich noch immer die holprige Vorbereitung bemerkbar. Wie bereits mehrfach berichtet, war das Team des Trainerduos Jonas Zeller/Robert Zisler von vielen krankheits- und verletzungsbedingten Ausfällen ausgebremst worden. Aus diesem Grund war man zum Saisonstart noch nicht bei 100 Prozent der eigentlichen Leistungsfähigkeit.