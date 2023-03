Joshofen will an den guten Start anknüpfen

Plus Die SpVgg Joshofen Bergheim ist in der Firnhaberau zu Gast. Wie Trainer Jonas Zeller den Gegner einschätzt.

Nach dem wichtigen 2:0 Sieg gegen den TSV Dasing zum Auftakt will die SpVgg Joshofen-Bergheim im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga Ost weitere Punkte sammeln.

Selbstvertrauen für die Rückrunde konnte man bereits in der Vorbereitung sammeln, als man sechs Siege in sechs Spielen mit einem Torverhältnis von 29:5 holte. Auch Trainer Jonas Zeller ist zufrieden. „Wir hatten den großen Vorteil mit unserem Kunstrasen. Dadurch konnten wir sechs Wochen durchtrainieren und die Ergebnisse sprechen für sich.“ Auch der Sieg am vorigen Spieltag gegen Dasing, als die SpVgg ein 1:2 drehte und mit 4:2 am Ende souverän gewann, passt derzeit in das Bild der Joshofener Spielweise. Am 20. Spieltag wartet das nächste wichtige Spiel. So will man auch gegen den direkten Konkurrenten TSV Firnhaberau punkten. Zwischen beiden Mannschaften liegen in der engen Tabelle nur zwei Punkte. Firnhaberau konnte am vergangenen Spieltag beim Tabellendritten SSV Alsmoos-Petersdorf (1:1) einen Punkt mitnehmen.

Auch Zeller meint, dass es ein schwieriges Spiel wird: „Wir haben derzeit wieder mal Pech mit dem Personal. So werden auch für Samstag wieder einige Spieler ausfallen. Firnhaberau ist zusätzlich für mich eine klassische Kreisligamannschaft, welche mit langen Bällen und Zweikämpfen operiert.“ Auch das Ergebnis vom vorigen Spieltag sei ein Statement. Zeller erwartet ein 50:50-Spiel. Da beide Mannschaften mit Schwung aus der Vorbereitung und dem ersten Spieltag der Rückrunde kommen, wird es ein spannendes Spiel, in dem weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt vergeben werden.