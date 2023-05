Fußball-Kreisliga Ost

Kreisliga Ost: Abstieg des SV Echsheim ist besiegelt

Plus Die Friedl-Truppe muss die Kreisliga Ost nach nur einer Spielzeit wieder verlassen. Während der FC Rennertshofen beim BC Aichach ziemlich unter die Räder kommt, unterliegt die SpVgg Joshofen-Bergheim in Adelzhausen mit 1:2.

Böse unter die Räder kam der FC Rennertshofen am Wochenende in der Fußball-Kreisliga Ost. Das Team von Trainer Tommy Mutzbauer unterlag in Aichach mit 1:6. Ebenfalls keine Punkte gab es für die SpVgg Joshofen-Bergheim in Adelzhausen (1:2). Endgültig besiegelt ist zudem der Abstieg des SV Echsheim nach der Niederlage gegen Inchenhofen.

BC Aichach – FC Rennertshofen 6:1: Gut 20 Minuten brauchte der BC Aichach , um gegen den FC Rennertshofen ins Spiel zu finden. Aber dann war er nicht mehr zu stoppen. Der Gast drang in den ersten zehn Minuten zweimal erfolgversprechend in den BCA-Strafraum ein, brachte beide Aktionen aber nicht konsequent zu Ende. Besser machte es Maxi Roth in der 20. Minute, als er halbrechts frei gespielt wurde und mit einem Lupfer das 1:0 für Aichach markierte. Er war zusammen mit Maxi Schmuttermair der überragende Mann auf dem Platz. Thomas Fuchsberger erzielte auf Schmuttermair-Pass aus zwei Metern das 2:0 (37.). Durch einen Doppelschlag von Markus Winkler (42.) und Maxi Roth (45.) ging der BCA mit 4:0 in Führung. Diesen Vorsprung bauten Schmuttermair (51.) und Can Rachid (78.) zum 6:0 aus. Eren Akin hatte zwei weitere Topchancen für den BCA. Zweimal scheiterten die Gastgeber am Pfosten. Kurz vor Schluss verschuldete Stefan Hörl einen Handelfmeter, den Bernhard Wittmann sicher zum 1:6-Ehrentreffer für Rennertshofen verwandelte. (ull)

BC Adelzhausen – SpVgg Joshofen-Bergheim 2:1: Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg konnte der BC Adelzhausen endlich wieder drei Punkte bejubeln. Zu Hause konnte man die SpVgg Joshofen-Bergheim mit 2:1 bezwingen und damit drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Zu Beginn sah es allerdings nicht nach einem Heimsieg aus, denn die Gäste gingen nach 24 Minuten durch Nico Beßle in Führung. Die Gastgeber reagierten jedoch schnell und hatten nur acht Minuten später eine Antwort parat. Dominik Müller verwandelte einen Freistoß direkt ins Tor zum 1:1-Ausgleich. Lange passierte nichts, ehe Joshofens Benedikt Burghart in der 74. Minute nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte sah und dem BC Adelzhausen damit noch etwa 15 Minuten blieben, um das Spiel in Überzahl für sich zu entscheiden. Nur sieben Minuten später geschah es dann. Erneut war es Dominik Müller , der mit seinem neunten Saisontor auf 2:1 stellte. Nach einem Foulspiel im Strafraum trat Müller in der 81. Minute zum Elfmeter an und versenkte den Ball links ins untere Eck, was gleichzeitig der Schlussstand war. (AZ)

DJK Langenmosen – SC Griesbeckerzell 0:2: Einen hart erkämpften, aber letztlich verdienten Sieg feierte der SC Griesbeckerzell bei der DJK Langenmosen . In der ersten Halbzeit tat sich Tabellenführer Zell äußerst schwer und kam zu keinen gefährlichen Chancen. Doch auch Langenmosen gelangen keine zwingenden Aktionen. Nach der Pause zeigte der SCG eine deutliche Leistungssteigerung und bestimmte das Spiel. In der 47. Minute erreichte ein Steilpass von Manuel Schweizer Torjäger Sebastian Kinzel , der zum 1:0 für Zell einschoss. Kinzel war es auch, der für das 2:0 sorgte. Ein Querpass von Simon Reiner wurde zunächst abgefälscht. Der Ball landete aber direkt vor Kinzels Füßen, der sich nicht zweimal bitten ließ und DJK-Keeper Jonas Hermann zum zweiten Mal überwand (64.). Direkt vor dem Schlusspfiff hatten die Hausherren die Chance zum Anschlusstreffer. Doch Gästetorwart Florian Hering parierte glänzend. Kurioser Wechsel am Rande: Weil einer der Linienrichter nach der Pause verletzungsbedingt nicht mehr weiterspielen konnte, sprang nach SCG-Auskunft ein Langenmosener Spieler ein. Die zweite Hälfte wurde deshalb rund zehn Minuten später angepfiffen. (ull)

SV Echsheim – TSV Inchenhofen 1:2: Die Hausherren gingen durch Bernd Brugger in der 16. Minute zwar in Führung, doch Manuel Appel (41.) und Tobias Pachaly (45.) drehten die Begegnung bereits zur Pause. (AZ)

