Fußball-Kreisliga Ost

21:00 Uhr

Kreisliga Ost: Aufatmen beim FC Rennertshofen

Plus Der FC Rennertshofen kommt in der Kreisliga Ost gegen den SC Oberbernbach zu seinem zweiten Saisonsieg. Eine deutliche Niederlage muss dagegen Aufsteiger SV Klingsmoos beim SV Hammerschmiede hinnehmen.

Einen wichtigen und verdienten Heimsieg feierte in der Kreisliga ost der FC Rennertshofen gegen den SC Oberbernbach. Während Spitzenreiter SpVgg Joshofen-Bergheim in Affing immerhin noch einen Zähler einfuhr, kassierte Aufsteiger SV Klingsmoos beim SV Hammerschmiede eine deutliche Niederlage.

SV Hammerschmiede – SV Klingsmoos 4:0: Eine deutliche Niederlage musste Aufsteiger SV Klingsmoos bei seinem Gastspiel in Augsburg beziehungsweise in der Hammerschmiede hinnehmen. Dabei lagen die Mösler bereits bis zur Pause vor der Minikulisse von 47 Zuschauern mit 0:3 im Hintertreffen. Gleich mit dem ersten Angriff gingen die Hausherren durch Stefan Winterhalter in Führung (1.). Für die Gäste war dies zweifelsohne ein Schock, von dem sie sich nicht wirklich gut erholten. In der 18. Minute stellte dann Sebastian Kraus für den Liga-Neuling sogar auf 2:0. Und wäre das aus Sicht des SVK nicht schon genug gewesen, machte abermals Kraus kurz vor dem Pausenpfiff auch noch den dritten SVH-Treffer (42.). Nach dem Wiederbeginn kontrollierten die Einheimischen das Geschehen. Klingsmoos war zwar bemüht, allerdings fehlte nach vorne die Durchschlagskraft. Als dann Kraus mit seinem dritten Streich in der 64. Minute auf 4:0 erhöhte, war diese Begegnung endgültig entschieden. (AZ)

FC Affing - SpVgg Joshofen-Bergheim 0:0: Affing hatte in der ersten Hälfte mehr vom Spiel, die erste Chance hingegen gehörte den Gästen. In der 25. Minute dann die Großchance für den FCA durch Ahmed Karaca. Bei einem Freistoß aus dem Halbfeld wurde der Ball immer länger und klatschte schließlich gegen die Latte. Nach der Pause hatte der Tabellenführer mehr Chancen. Doch Joshofen verpasste es, bei einem der zahlreichen Umschaltmomente in die gefährliche Zone zu kommen. „Das war ein absolut verdientes Unentschieden mit wenig Chancen für beide Seiten. Die Gegner waren zwar im Spiel nach vorne deutlich engagierter und gieriger als wir, aber wir haben gut verteidigt“, bilanzierte Affings Coach Tobias Jorsch. Nach vorne sah er dagegen noch Luft nach oben. „Das Spiel nach vorne muss jedoch deutlich besser werden.“ Es habe zu wenig Bewegung, zu wenig Aktion gegeben - mit einem zu fahrigen Passspiel. „Das hat mir überhaupt nicht gefallen, vor allem weil ich da in den letzten Wochen das Hauptaugenmerk draufgelegt haben.“ (rank)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

