Kreisliga Ost: Der SV Klingsmoos trifft auf einen „brutalen und heftigen“ Gegner

Nach dem Auftakt-Unentschieden gegen den BSV Berg im Gau (1:1) erwartet den SV Klingsmoos am Sonntag (15 Uhr) mit den Gästen aus Aichach im ersten Heimspiel der neuen Kreisliga-Saison gleich ein echtes Highlight. Gleichzeitig gastiert der FC Rennertshofen zum Derby beim TSV Rain II.

Zwar zeigte sich SVK-Spielertrainer Johannes Kranner gegen den heimstarken BSV Berg im Gau mit der Punkteteilung am Ende zufrieden. „Allerdings geht man natürlich in jedes Spiel, um es auch zu gewinnen“, so Kranner. Des Weiteren übte er aber auch etwas Selbstkritik: „Es war nicht unser bestes Spiel und die Aufsteiger haben immer ein bisschen mehr Euphorie. Unter dem Strich nehmen wir aber natürlich den einen Punkt mit“. Zufrieden zeigte sich der kickende Coach mit der Einstellung seiner Jungs: „Diese war positiv - ebenso unser Kampf. Anders können wir in dieser Liga fast nicht bestehen.“

SV Klingsmoos muss noch eine Schippe drauflegen

Eine Schippe drauflegen werden die Klingsmooser jedoch am Sonntag noch müssen, empfängt man doch mit dem BC Aichach einen der Titelaspiranten der Kreisliga Ost. Auf die Frage, wie er den kommenden Gegner einschätzt, antwortete Kranner: „Die sind brutal, das wird heftig“. Gemeint ist damit freilich die Spielstärke der Gäste. „Aichach ist spielerisch sehr stark und stellte die beste Mannschaft der vergangenen Rückrunde“, weiß der 34-Jährige. Der BCA war in den vergangenen vier Spielzeiten der Kreisliga Ost bis auf eine Ausnahme immer oben mit dabei. Auch für diese Saison attestiert Kranner den Aichachern „einen Platz unter den ersten drei“. Einen starken Auftakt zeigte das Team von Trainer Markus Kurzhals bereits in der aktuellen Saison, als es zum Auftakt den Aufsteiger SV Echsheim relativ mühelos mit 4:0 besiegte.

Für Kranner ist dieses Resultat allerdings erst einmal Nebensache und kein Grund für Nervosität: „Wir haben ein Heimspiel - und die müssen erstmal kommen und uns schlagen.“ Hinsichtlich seines aktuellen Personals sehe es „noch einigermaßen gut“ aus. Weiterhin verzichten müsse man auf den verletzten Stammtorhüter Timo Futterer. Zudem gebe es mit Alexander Langen und Stefan Brosi noch zwei weitere angeschlagene Akteure, bei denen der Einsatz noch fraglich ist.

Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen den TSV Inchenhofen (2:1) möchte der FC Rennertshofen im Derby beim TSV Rain II nachlegen. Der BSV Berg im Gau gastiert beim Mitaufsteiger Sport-Freunde Bachern (Sonntag, 16 Uhr), der zum Start vom SC Griesbeckerzell ordentlich vermöbelt wurde (1:7). Zudem erwartet der SV Echsheim den BC Adelzhausen (Sonntag, 15.30). (bög)