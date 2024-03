Fußball-Kreisliga Ost

Kreisliga Ost: Der FC Rennertshofen ist weiter im Aufwind

Plus In der Kreisliga Ost besiegt der FC Rennertshofen die SG Stätzling/Igenhausen mit 4:1 und bleibt damit im Jahr 2024 ungeschlagen. Während die SpVgg Joshofen-Bergheim verliert, spielt der SV Klingsmoos unentschieden.

Einen weiteren wichtigen „Dreier“ im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga Ost fuhr der FC Rennertshofen gegen die SG Stätzling/Igenhausen ein. Während der SV Klingsmoos in der Firnhaberau zumindest noch zu einem Remis kam, unterlag die SpVgg Joshofen-Bergheim in Oberbernbach.

FC Rennertshofen – SG FC Stätzling/ Igenhausen 4:1: Die Gäste spielten gefällig nach vorne, konnten aber keine torgefährlichen Aktionen kreieren. Ganz anders der FCR: Tobias Kruber gab in der 7. Minute den ersten Warnschuss ab, der aber über den Kasten ging. Nur vier Zeigerumdrehungen später brachte ein schneller Angriff über links die Führung. Dennis Giess verwertete die Hereingabe per Kopf zum 1:0. Kurz darauf flankte der Torschütze auf Thomas Krämer , dessen Abschluss der Gästekeeper Ante Titlic aber parieren konnte. Nach einer halben Stunde hatte Niklas Schelchshorn nach einem Abwehrschnitzer der Gäste die Großchance, um auf 2:0 zu erhöhen. Er schoss aber vorbei. Besser machte es kurz darauf Co-Trainer David Pickhard , als er mit einem Kopfball nach einer Freistoßflanke von rechts das Ergebnis ausbaute.

Nach dem Wechsel hatte der FCR eine kurze Schwächephase. Zunächst schoss Thomas Sperner noch drüber. Doch kurz darauf erzielten Vincent Stegmiller das 1:2. Mit einer Glanzparade verhinderte danach FCR-Keeper Manuel Fieger das mögliche 2:2 (55.). Nur zwei Minuten später legte Dennis Giess mustergültig für Tobias Kruber auf, der den Ball zum 3:1 nur noch einschieben musste. Damit war die Moral der Gäste gebrochen. Nach einem Traumpass von Niklas Schelchshorn erzielte Tobias Kruber das 4:1. In den verbleibenden 20 Minuten hätte der FCR das Ergebnis noch deutlich höherschrauben können. Doch David Pickhard und Tobias Kruber ließen beste Chancen liegen. Trotzdem kann man im Lager des FCR zufrieden sein, denn sieben Punkte aus den ersten drei Begegnungen nach der Winterpause können sich durchaus sehen lassen. (abs)

