Fußball-Kreisliga Ost

11:00 Uhr

Kreisliga Ost: Der Fokus liegt beim FC Rennertshofen weiter auf dem Klassenerhalt

Plus Fußball-Kreisligist FC Rennertshofen gastiert am Sonntag in Oberbernbach. Der SV Klingsmoos und die SpVgg Joshofen-Bergheim bestreiten Heimspiele.

Von Luis Ball

In Rennertshofen gibt es aktuell jeden Grund, zufrieden zu sein. Im Jahr 2024 konnte der Fußball-Kreisligist bislang drei Siege und ein Unentschieden verbuchen und damit bereits früh in der Rückrunde wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg einfahren. Am Sonntag (15 Uhr) geht es für die Truppe von Trainer Tommy Mutzbauer gegen den punktgleichen SC Oberbernbach (beide 25 Punkte), der – ähnlich wie der FCR– im neuen Jahr schon den einen oder anderen Zähler im Abstiegskampf sammeln konnten.

Trainer Mutzbauer erkennt natürlich auch den „positiven Trend“ seiner Mannschaft, die zuletzt einen 1:0-Sieg daheim gegen den TSV Friedberg erzielen konnte, der laut Aussage des Trainers auch „höher hätte ausfallen können“. Dennoch ist dem aktuell Elftplazierten der Kreisliga Ost bewusst, das bis zum Saisonende noch viel Zeit ist und somit für alle Teams noch zahlreiche Punkte zu holen sind. „Es ist ganz klar, das wir die Punkte benötigen“, erklärt Mutzbauer auf die Frage, was die Vorgabe an seine Schützlinge für das Match am Sonntag ist.

