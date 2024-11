Fußball-Kreisliga Ost Kreisliga Ost: Der TSV Burgheim will den Favoriten ärgern

Fußball-Kreisligist TSV Burgheim gastiert bereits am Samstag beim Tabellendritten TSV Inchenhofen. Spitzenreiter SpVgg Joshofen-Bergheim möchte in Rain den „Platz an der Sonne“ verteidigen.