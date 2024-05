Fußball-Kreisliga Ost

vor 17 Min.

Kreisliga Ost: Dickes Lob an die Nachwuchs-Kicker der SpVgg Joshofen-Bergheim

Plus Beim Fußball-Kreisligisten SpVgg Joshofen-Bergheim müssen in dieser Saison einige Jugendspieler am Wochenende oftmals doppelt ran. Am Samstag kommt der SV Klingsmoos zum „Finale“.

Von Luis Ball

Fußball-Kreisligist SpVgg Joshofen-Bergheim beendet am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SV Klingsmoos seine Saison. Spielertrainer Jonas Zeller und der Rest des Vereins sind sich einig, dass die Joshofener mit dem Verlauf der aktuellen Punktrunde durchaus zufrieden sein können.

Trotz einiger Verletzungen am Anfang der Saison überwinterte die SpVgg auf einem starken vierten Rang und konnte zum Jahreswechsel ihren Fokus auf die obere Tabellenhälfte richten. Vor dem letzten Spieltag liegt die Zeller-Truppe auf einem ebenfalls respektablen achten Platz – verbunden mit der Möglichkeit, noch die eine oder andere Position im Klassement gut zu machen.

