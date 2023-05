Fußball-Kreisliga Ost

Kreisliga Ost: FC Rennertshofen bejubelt den Klassenerhalt

Plus Nach dem 4:3-Erfolg gegen den TSV Friedberg steht fest, dass das Mutzbauer-Team auch in der kommenden Saison in der Kreisliga Ost auf Torjagd gehen wird.

Durch einen 4:3-Erfolg gegen den TSV Friedberg hat der FC Rennertshofen vorzeitig den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga Ost geschafft.

FC Rennertshofen – TSV Friedberg 4:3: Nach den letzten Niederlagen stellte Trainer Mutzbauer defensiver auf ein 5-3-2-System um. Die Gäste waren zwar im ganzen Spielverlauf optisch überlegen, wobei der FCR die klareren Chancen hatte. Nach 13 Minuten fiel dann die Führung für die Hausherrem. Einen flach hereingespielten Eckball ließen zwei FCR’ler gekonnt durchlaufen und David Pickhard schoss ins lange Eck ein. Im weiteren Verlauf hatten die Gastgeber weitere gute Kontergelegenheit, die sie aber nicht konsequent zu Ende spielten. Fünf Minuten vor der Pause folgte ein herrlicher Pass von David Pickhard auf Tobias Kruber , der mit seiner Schnelligkeit nicht zu halten war, den Torwart noch umkurvte und zum 2:0 einschob. In der 43. Minute pfiff dann der Schiedsrichter Elfmeter für die Gäste. Sebastian Kempf schoss sicher zum 1:2-Anschlusstreffer ein.

Rennertshofen kam hellwach aus der Kabine und stellte nach drei Minuten, im Anschluss an einen Eckball, durch Benjamin Kohler wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung her. Die FCR-Abwehr wurde weiterhin gut vom „reaktivierten“ Lukas Ferschl organisiert und ließ nichts anbrennen. In der 78. Minute fiel dann die Vorentscheidung durch einen weiteren Konter. Kruber startet von der Mittellinie, ließ seine beiden Gegenspieler stehen und schob flach am herausstürmenden Torwart zum 4:1 ein. Den Gästen gelangen dann in der 83. und 95. Minute noch zwei Tore durch Jonas Niemi zum 4:3-Endstand. Zudem flog noch ein TSV-Akteur wegen einer Notbremse mit Rot vom Platz (92.). Mit dem Schlusspfiff brach dann auf FCR-Seite Jubel über den vorzeitigen Klassenerhalt aus. (hase)

