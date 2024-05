Fußball-Kreisliga Ost

20:00 Uhr

Kreisliga Ost: Gute Leistung wird nicht belohnt

Plus Kreisligist FC Rennertshofen liefert dem Spitzenreiter aus Rinnenthal in der ersten Hälfte einen packenden Kampf. Am Ende steht aber eine (zu) deutliche 0:4-Niederlage.

Ausschließlich Niederlagen gab es für die Fußball-Kreisliga-Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung. Während sich der FC Rennertshofen dem Spitzenreiter BC Rinnenthal mit 0:4 geschlagen geben musste, gab es auch für den SV Klingsmoos (1:4 in Adelzhausen) und die SpVgg Joshofen-Bergheim (0:1 in Aichach) unter dem Strich nichts zu holen.

FC Rennertshofen – BC Rinnenthal 0:4: Die Gäste stellten sich als ein sehr kontrolliert spielendes und clever agierendes Team vor. Trotzdem hätte die Mutzbauer-Truppe nach einer der besten Halbzeiten in dieser Saison zur Pause durchaus in Führung liegen können. Die erste gefährliche FCR-Aktion lief über Thomas Krämer , dessen Abspiel im Gästestrafraum aber verpuffte (6.). Erst nach einer Viertelstunde wurde Manuel Fieger im Kasten erstmals von einem Schuss gefordert. Kurz darauf strich ein BCR-Abschluss knapp drüber. Beim direkten Gegenangriff tauchte Co-Trainer David Pickhard alleine vor dem baumlangen BC-Keeper Hannes Treffler auf, der ihm im letzten Moment die Kugel vom Fuß pflückte und die FCR-Führung verhinderte. Nur zwei Minuten später setzte sich erneut David Pickhard energisch über links durch und passte auf Tobias Kruber . Dessen Schuss strich knapp am rechten Pfosten vorbei. Und ein drittes Mal sorgte der Co-Trainer für Gefahr. Dieses Mal vergab aber Dennis Giess aus aussichtsreicher Position. Unmittelbar danach folgte die kalte Dusche für den FCR: Eine scharf getretene Freistoßflanke aus dem Halbfeld verwertete der eingelaufene Andreas Näßl per Kopf zur Rinnenthaler Führung.

Nach dem Seitenwechsel konnten die Hausherren nicht mehr an den Schwung von vor der Pause anknüpfen. Die BCR’ler dominierten mit ihrer cleveren Spielweise das Geschehen. In der 52. Minute rechnete FCR-Keeper Manuel Fieger mit einer Freistoßflanke. Doch Maximilian Merwald schoss direkt und der Ball flitzte unter dem Körper von Fieger zum 0:2 ins Netz. Zehn Minuten später dann der endgültige Knock-out für den FCR: Nach einem schnell vorgetragenen Angriff des BCR musste Michael Fesenmayr die präzise Hereingabe nur noch zum 0:3 einschieben. Ein zweifelhafter Elfmeterpfiff des ansonsten prima leitenden Referees Michael Peil sorgte in der 81. Minute für das Endergebnis. Manuel Utz versenkte den Strafstoß souverän zum 0:4. (abs)

