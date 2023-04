Kreisliga Ost: Joshofen-Bergheim feiert im Derby ein Schützenfest

Plus In der Fußball-Kreisliga Ost gewinnt die SpVgg Joshofen-Bergheim beim FC Rennertshofen mit 6:0. Langenmosen holt einen Punkt.

Die SpVgg Joshofen-Bergheim hat in der Kreisliga Ost beim FC Rennertshofen einen 6:0-Kantersieg gefeiert. Die DJK Langenmosen holte nach dem Trainerwechsel ein 0:0-Remis beim TSV Dasing.