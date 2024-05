Fußball-Kreisliga Ost

Kreisliga Ost: Joshofen-Bergheim will „mehr Punkte als vergangene Saison“

Plus Fußball-Kreisligist SpVgg Joshofen-Bergheim trifft auf den BC Adelzhausen. Auch der SV Klingsmoos und FC Rennertshofen sind am Pfingstmontag im Einsatz.

Von Adrian Hauk

Trotz zuletzt vier Partien ohne Sieg ist die Situation beim Fußball-Kreisligisten SpVgg Joshofen-Bergheim gelassen. Das oberste Saisonziel Klassenerhalt ist bereits längst geschafft – und das interne Vorgabe heißt derzeit „nur noch“, die Punktemarke der vergangenen Saison zu übertreffen.

„Man merkt aktuell einfach, dass unseren Spielern die Kraft ausgeht,“ erklärt Trainer Jonas Zeller und fügt an: „Es war eine sehr schwierige Saison mit vielen Verletzten. Zusätzlich haben unsere A-Jugend-Kicker wöchentlich Doppeleinsätze.“ So war auch die Niederlage gegen den BC Aichach (0:1) am vergangenen Spieltag eine laut Zeller „anstrengende“ Partie: „Aichach war in der zweiten Hälfte überlegen. Insgesamt war es ein ausgeglichenes Match und wir konnten mithalten. Am Ende hat uns ein bisschen die Kraft gefehlt, um vielleicht doch noch den Ausgleich zu erzielen.“

