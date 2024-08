Kreisliga Ost: Klassenerhalt hat beim FC Rennertshofen und TSV Burgheim oberste Priorität

Nachdem die SpVgg Joshofen-Bergheim und der SV Klingsmoos die Saison in der Fußball-Kreisliga Ost bereits am Freitagabend (siehe eigener Bericht) eröffnet haben, ziehen die übrigen 14 Mannschaften am Wochenende nach. Der FC Rennertshofen beginnt am Sonntag (15 Uhr) mit einem Auswärtsspiel gegen den SC Oberbernbach. Zur selben Zeit empfängt der TSV Burgheim im Aufsteigerduell die Sportfreunde Friedberg. Die SG Holzheim/Münster wird bereits am Samstag (16 Uhr) gegen den TSV Friedberg ihren Punktspiel-Auftakt feiern.

FC Rennertshofen: Die Vorbereitung hatte laut Trainer Tommy Mutzbauer ihre Höhen und Tiefen. „Die Trainingsbeteiligung und der gesamte Aufwand der Mannschaft haben gestimmt. Die Ergebnisse der Testspiele waren aber durchaus wechselhaft“, so Mutzbauer. Auch kleinere Verletzungen wie die von Roland Heckel, Manuel Fieger und Franko Hammerl könnten vor allem in den ersten Pflichtpartien noch eine Rolle spielen.

Grundsätzlich befindet sich der Kader der Rennertshofener ohnehin in einem Umbruch. Gestandene Akteure wie Manuel Zinner, Fabian Rothmann, Pascal Slowik und Daniel Litzl haben mittlerweile ihre Karriere beendet. Sebastian Melchior hat sich eine neue Herausforderung beim VfR Neuburg gesucht. Die hinterlassenen Lücken werden vorrangig Talente aus der eigenen Jugend füllen müssen. „Wir werden wohl das eine oder andere Mal Lehrgeld bezahlen“, meint Mutzbauer. Dennoch ist der erfahrene Trainer davon überzeugt, dass seine Truppe nach „etwas Eingewöhnungszeit“ in der Liga bestehen kann.

Spielerisch will es der FC Rennertshofen dabei vor allem mit dem Spielgerät lösen. „Wir wollen schon mit Ball agieren und nicht auf gut Glück alles nach vorne schlagen“, betont der Coach. Deutlich verbessert möchte sich indes auch die Defensive präsentieren. In der zurückliegenden Saison musste Keeper Manuel Fieger 59 Mal hinter sich greifen. - was zweifelsohne zu viel ist, um eine Mannschaft im Umbruch „über Wasser“ zu halten.

Für Mutzbauer ist der Auftaktgegner SC Oberbernbach am Sonntag schwer einzuschätzen. Der Konkurrent verzeichnete einige Wechsel in diesem Sommer und ist somit im Vergleich zur vergangenen Saison stark verändert. „Ich erwarte einen konzentrierten und körperbetonten Gegner. Da heißt es für uns, erst einmal dagegenhalten“, weiß der 47-Jährige. Das Saisonziel des FCR ist bereits vor dem Auftakt klar definiert. „Wir wollen die Klasse halten“, verrät der Trainer. Mit einem verjüngten Kader, der sich erst einmal an das Niveau der Kreisliga Ost gewöhnen muss, wäre es aus seiner Sicht „optimistisch, sich größere Ziele zu setzen“.

TSV Burgheim: Die Burgheimer sind insgesamt einer von vier Aufsteigern, mit denen sich der FC Rennertshofen in dieser Saison messen muss. Neben dem TSV gehen auch der TSV Inchenhofen, die SF Friedberg und die SG Münster/Holzheim in der Kreisliga Ost auf Tore- und Punktejagd. Unter Ex-Trainer Harry Grimm war in der vergangenen Spielzeit der große Wurf gelungen: Meister in der Kreisklasse Neuburg! Mittlerweile hat mit Michael Olah ein neuer Coach an der Seitenlinie das Kommando übernommen. Zuvor war er acht Jahre lang beim FC Hitzhofen (Kreisliga Donau/Isar) erfolgreich tätig. Beim Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) feiert er nun seine TSV-Premiere.

Die Vorbereitung verlief laut Olah „ordentlich. Die Mannschaft zieht im Training gut mit“. Auch die Trainingsbeteiligung sei für den Übungsleiter „überraschend gut“. Lediglich die Ergebnisse in einigen Partien hätten nicht gestimmt. Im abschließenden Test gegen den TSV Lichtenau konnte seine Truppe beim 5:1-Sieg aber nochmals ordentlich Selbstvertrauen tanken.

Über die Qualität im eigenen Kader kann Olah indes noch „nicht viel sagen“. Für ihn sei es schwierig, vorherzusagen, wie gut die Mannschaft letztendlich ist. Zudem betritt der 41-Jährige selbst im Fußballkreis Augsburg absolutes Neuland. „Daher kann ich auch die jeweiligen Gegner beziehungsweise deren Leistungsvermögen nicht einschätzen“, sagt der TSV-Coach, der aus diesem Grund lieber auf sein eigenes Team blickt. So sei es ihm wichtig, dass dieses sich von Beginn an mit seiner neuen Rolle als Aufsteiger entsprechend anfreundet. Anders als in der vergangenen Saison, als das Team stets die Favoritenrolle innehatte, müssen sich die Burgheimer nun darauf einstellen, häufiger als Underdog in eine Begegnung zu gehen.

Seinen Hauptfokus im Duell mit dem Aufsteiger aus Friedberg will Olah vor allem auf die Defensive legen. „In der Offensive sind wir immer für ein Tor gut. Darum müssen wir die Verteidigung stabilisieren“, erklärt der neue Trainer. Die Gegentore sollen dadurch auf ein Minimum reduziert werden. Zugleich verfügt der TSV mit Marco Rechenauer, Luca Manhart oder Lukas Biber über eine schlagkräftige Offensivreihe, die für die nötige Entlastung sorgen soll.

SG Holzheim/Münster: Die SG startet bereits am Samstag (16 Uhr) daheim gegen den TSV Friedberg in die neue Kreisliga-Saison. Als Zweiter der Kreisklasse Neuburg setzte man sich souverän in der Relegation gegen die zweite Mannschaft des TSV Bobingen durch. Für Trainer Günter Schröttle dürfte das Ziel in dieser Spielzeit in erster Linie der Klassenerhalt sein.