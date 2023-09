Fußball-Kreisliga Ost

vor 41 Min.

Kreisliga Ost: Mit einem „Viererpack“ weiter an der Spitze

Plus Durch einen 4:0-Sieg gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf hat die SpVgg Joshofen-Bergheim weiter die Tabellenführung in der Kreisliga Ost inne. Der FC Rennertshofen rettet spät einen Zähler in Friedberg.

Artikel anhören Shape

Mit einem deutlichen 4:0-Sieg gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf verteidigte die SpVgg Joshofen-Bergheim die Tabellenführung in der Kreisliga Ost.

SpVgg Joshofen-Bergheim – SSV Alsmoos-Petersdorf 4:0: Die arg verletzungsgebeutelte SpVgg ging nicht gerade als Favorit in die Partie gegen die wiedererstarkten Gäste aus Alsmoos . Um so erstaunlicher war die schnelle Führung der Heimelf in der ersten Minute, als Anton Mayer einen zu kurz geratenen Rückpass zum gegnerischen Torwart ausnutzte, diesen umkurvte und souverän zum 1:0 einschob. In der 15. Minute erhöhte die SpVgg gar auf 2:0, als der seit Wochen bestens aufgelegte Robert Zisler aus 25 Meter den Ball direkt in den Winkel hämmerte. In der 30. Minute erzielte Johann Guppenberger den nach Foul an Anton Mayer fälligen Foulelfmeter souverän zum 3:0.

Nach der Pause verwaltete die Heimelf das Ergebnis, wobei sie in der einen oder anderen Situation durchaus das notwendige Quäntchen Glück auf ihrer Seite hatten. So bugsierten die Gäste das Leder alleine fünf (!) Mal an die Latte – und falls das Aluminium nicht klärte, war Keeper Alex Schmidt zur Stelle. So kam aus Sicht der Gäste, was kommen musste: In der 75. Minute war abermals Zisler zur Stelle und erzielte nach starker Einzelleistung den 4:0-Endstand für die SpVgg. (stef)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen