Fußball-Kreisliga Ost

19:45 Uhr

Kreisliga Ost: Niederlagen zum Saisonausklang

Plus Sowohl die SpVgg Joshofen-Bergheim als auch der FC Rennertshofen unterliegen in der Kreisliga Ost.

Mit Niederlagen haben sich die SpVgg Joshofen-Bergheim und der FC Rennertshofen aus der Kreisliga-Saison 2022/2023 verabschiedet. Während sich die Zeller-Truppe dem TSV Friedberg mit 0:1 geschlagen geben musste, kassierte der FCR gegen den bereits als Absteiger feststehenden SV Echsheim eine 0:2-Pleite.

FC Rennertshofen – SV Echsheim 0:2: Die Gäste aus Echsheim-Reicherstein verabschiedeten sich mit einem verdienten Sieg aus der Kreisliga . Dem Mutzbauer-Team fehlte im ganzen Spiel die Kaltschnäuzigkeit und Durchschlagskraft im Angriff. In der Anfangsphase scheiterte Benjamin Kohler für die Heimmannschaft mit einer guten Gelegenheit am Gästekeeper. Nach ungefähr einer halben Stunde war die FCR-Defensive mehrfach nicht im Bilde und Bastian Baumgärtner schob zum 0:1-Pausenstand ein.

Der FC Rennertshofen versuchte zwar nach dem Wiederbeginn, das Spiel zu drehen und kam bereits in der 48. Minute zum Abschluss. Doch Tobias Kruber scheiterte aus spitzem Winkel. Auch David Pickhard und Daniel Litzl konnten im weiteren Verlauf den Ball aus guter Position nicht im gegnerischen Gehäuse unterbringen. So kam es, wie es kommen musste: In der 81. Minute sorgte Marco Friedl für die Entscheidung, in dem er überlegt zum 0:2-Endstand einschoss. Die langjährigen FCR-Spieler Bernhard Wittmann und Sebastian Schelchshorn beendeten ihre Karriere beim FC Rennertshofen somit mit einer Niederlage, aber dem wichtigen Klassenerhalt in der Kreisliga. (HaSe)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

