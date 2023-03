Kreisliga Ost: Optimistisch in die zweite Saisonhälfte

Plus Die beiden Kreisligisten FC Rennertshofen und SpVgg Joshofen-Bergheim haben eine starke Vorbereitung absolviert. Während das Zeller-Team am Sonntag den TSV Dasing empfängt, trifft der FCR auf den TSV Inchenhofen.

Wenn man Jonas Zeller nach einem Fazit zur Hinserie der Kreisliga Ost fragt, fällt dieses eher zweigeteilt aus. Mit den bisher absolvierten Partien sei der Spielertrainer der SpVgg Joshofen-Bergheim zwar „im Großen und Ganzen zufrieden“. Gleichzeitig fügt er aber an, dass dennoch „gerne der eine oder andere Zähler mehr“ herausspringen hätte dürfen.