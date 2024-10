Durch einen hart erkämpften 3:0-Erfolg im Derby beim TSV Burgheim verteidigte die SpVgg Joshofen-Bergheim die Tabellenspitze in der Kreisliga Ost. Heimlich, still und leise pirscht sich auch der FC Rennertshofen an die oberen Regionen heran, während der SV Klingsmoos einen weiteren Rückschlag hinnehmen musste.

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bergheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Burgheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis