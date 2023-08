Fußball-Kreisliga Ost

vor 46 Min.

Kreisliga Ost: SpVgg Joshofen-Bergheim triumphiert im Derby

Kein Durchkommen: Rennertshofens Daniel Litzl (Mitte) kann sich in dieser Szene gegen die beiden Joshofener Elias Zeller (links) und Yannick Kneißl (rechts) nicht durchsetzen. Foto: Dirk Sing

Plus Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte kommt die SpVgg Joshofen-Bergheim in der Kreisliga Ost beim FC Rennertshofen zu einem 5:2-Sieg. Aufsteiger SV Klingsmoos sorgt in Dasing weiter für Furore.

Zu einem klaren 5:2-Erfolg im Derby kam in der Fußball-Kreisliga Ost die SpVgg Joshofen-Bergheim beim FC Rennertshofen. Ebenfalls in Torlaune präsentierte sich Aufsteiger SV Klingsmoos, der beim TSV Dasing mit 6:2 triumphierte.

FC Rennertshofen – SpVgg Joshofen-Bergheim 2:5: Hätte unter den rund 250 Zuschauern auf dem schmucken FCR-Sportgelände zur Halbzeitpause eine Umfrage gemacht, wie dieses Derby zwischen dem heimischen FC Rennertshofen und der SpVgg Joshofen-Bergheim wohl ausgehen würde, gemacht: Auf ein Schützenfest im zweiten Abschnitt hätte wohl kaum jemand getippt. Obwohl die Gäste bereits in der dritten Minute durch einen verwandelten Handelfmeter von Johann Guppenberger in Führung gegangen waren, zog sich der weitere Verlauf bis zum Pausenpfiff von Schiedsrichterin Barbara Karmann wie ein Kaugummi. Beide Teams waren zwar durchaus bemüht, die Initiative in dieser Partie zu übernehmen. Da jedoch einerseits die Fehlerquote auf beiden Seiten zunächst ziemlich hoch war sowie die Abwehrreihen konzentriert agierten, hatten Torchancen einen wahren Seltenheitswert. Die logische Konsequenz: Weder Rennertshofens Schlussmann Manuel Fieger noch sein Gegenüber Alexander Schmidt mussten auch nur einen einzigen gegnerischen Versuch parieren.

„Gerade in der ersten Hälfte war es kein Leckerbissen. In dieser Phase sind beide Teams eigentlich nur dann zumindest halbwegs gefährlich geworden, wenn auf der anderen Seite ein Fehler unterlaufen ist“, resümierte SpVgg-Spielercoach Jonas Zeller, der diesmal als Abwehrchef der Dreierkette zwischen den beiden Youngsters Elias Zeller und Paul Plach agierte.

