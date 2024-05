Fußball-Kreisliga Ost

20:00 Uhr

Kreisliga Ost: SpVgg Joshofen-Bergheim verdirbt Rinnenthal die Party

Klare Angelegenheit: Angeführt vom dreifachen Torschützen Simon Pickhard (Zweiter von rechts) kam der FC Rennertshofen in Klingsmoos zu einem 4:1-Erfolg. Foto: Roland Geier

Plus In der Kreisliga Ost ist die Meisterfrage nach dem 1:1-Remis der SpVgg Joshofen-Bergheim in Rinnenthal auf den letzten Spieltag verschoben. Der FC Rennertshofen triumphiert im Derby beim SV Klingsmoos.

Die SpVgg Joshofen-Bergheim hat sich am vorletzten Spieltag der Kreisliga Ost als „Partycrasher“ erwiesen. Durch das 1:1-Remis beim BC Rinnenthal bleibt das Meisterschaftsrennen weiter offen. Einen deutlichen 4:1-Erfolg feierte der FC Rennertshofen im Derby beim SV Klingsmoos.

SV Klingsmoos – FC Rennertshofen 1:4: Nach einer vor allem vor der Pause sehr schwachen Leistung unterlag der SV Klingsmoos im letzten Heimspiel der Saison dem FC Rennertshofen . Die Gäste wirkten vom Anpfiff weg deutlich agiler und zielstrebiger und gingen folgerichtig bereits früh in Führung, nachdem Simon Pickhard aus halblinker Position unter die Latte traf (10.). Nur drei Minuten später stellte Tobias Kruber nach einem schnellen Angriff über den rechten Flügel auf 0:2 (13.) – allerdings aus abseitsverdächtiger Position. Dem nächsten Treffer des FCR ging ein weiterer Abwehrfehler des SVK voraus, als nach einer schwachen Abwehr ein Foul an der Strafraumgrenze einen Strafstoß zur Folge hatte. Diesen nutzte erneut Simon Pickhard zum 0:3 (23.), was schon einer Vorentscheidung gleichkam. Noch vor der Pause verfehlte Kruber mit einem Heber nur knapp das heimische Tor (40.). Nur zu zwei „halben“ Möglichkeiten kamen bis dato die Mösler, die aber von Thomas Kramer (42.) und Benedikt Vollnhals mit einem Schuss ans Außennetz (45.) nicht genutzt werden konnten.

Etwas besser ins Spiel kamen die Gastgeber nach dem Seitenwechsel. Daniel Bork verkürzte mit einem haltbar scheinenden Freistoß aus gut 20 Metern auf 1:3 (48.). Auf der Gegenseite verzog Niklas Precht aus guter Position (55.). Marcel Girbinger verfehlte per Flachschuss knapp das FCR-Gehäuse (63.) und auch die Gäste hatten mit einem Kopfball-Lattentreffer Pech (68.). Den Schlusspunkt setzte erneut Simon Pickhard, der einen Konter über den linken Flügel flach zum 1:4 abschloss (77.). Nach 80 Minuten ging Daniel Bork unter dem Beifall der Zuschauer und Mitspieler vom Platz, nachdem er zum letzten Mal vor eigenem Publikum im SVK-Trikot aufgelaufen war. Die letzte Möglichkeit zur Ergebniskorrektur vergab Martin Brodowski per Kopfball nach einem Eckstoß (78.). (psie)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen