Kreisliga Ost: SpVgg Joshofen gastiert zum Gipfel in Aichach

Nachdem der TSV Burgheim und SV Klingsmoos bereits am vergangenen Wochenende in die zweite Saisonhälfte der Fußball-Kreisliga Ost gestartet sind, folgen nun auch die SpVgg Joshofen-Bergheim und der FC Rennertshofen. Während der Spitzenreiter am Sonntag (14 Uhr) beim Tabellendritten BC Aichach gastiert, erwarten die Mutzbauer-Schützlinge den FC Affing. Zudem trifft Klingsmoos auf den TSV Rain II und Burgheim muss beim Schlusslicht Oberbernbach ran.

Adrian Hauk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Rennertshofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis