Kreisliga Ost: SV Klingsmoos siegt in Unterzahl

Plus Der SV Klingsmoos besiegt trotz einer frühen Roten Karte den TSV Friedberg mit 2:0. SpVgg Joshofen-Bergheim kommt nicht über ein 0:0 hinaus, der FC Rennertshofen verliert.

Der SV Klingsmoos befindet sich in der Kreisliga Ost weiter in der Erfolgsspur. Nach dem 2:0-Erfolg gegen den TSV Friedberg sind die Mösler nun Tabellendritter.