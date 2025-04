Fußball-Kreisliga Ost Kreisliga Ost: Verbesserte Defensive sorgt für Klingsmooser Aufschwung

Fußball-Kreisligist SV Klingsmoos geht am Samstag mit breiter Brust in das Derby gegen den TSV Pöttmes. Spitzenreiter SpVgg Joshofen-Bergheim erwartet am Sonntag das Schlusslicht Oberbernbach.