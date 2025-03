Mit vier Nachhol-Partien startet am Sonntag (14 Uhr) die Fußball-Kreisliga Ost in die zweite Saisonhälfte. Während der FC Rennertshofen und die SpVgg Joshofen-Bergheim noch Testspiele bestreiten, geht es für den TSV Burgheim (in Gerolsbach) und SV Klingsmoos (gegen Inchenhofen) bereits wieder um Punkte.

Adrian Hauk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Burgheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis