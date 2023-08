Fußball-Kreisliga Ost

vor 43 Min.

Neue Saison und neue Ziele für Rennertshofen und Joshofen-Bergheim in der Kreisliga Ost

Plus Für die beiden Fußball-Kreisligisten FC Rennertshofen und SpVgg Joshofen-Bergheim beginnt am Samstag die Punktrunde. Was sich die Trainer Tommy Mutzbauer und Jonas Zeller dabei vorgenommen haben.

Von Max Neff

Am Samstag startet für die Kreisligisten SpVgg Joshofen-Bergheim und FC Rennertshofen die neue Saison.

FC Rennertshofen Als der FC Rennertshofen in der Saison 2022/23 die Hinrunde absolviert hatte, stand das Team von Trainer Tommy Mutzbauer mit 24 Punkten auf einem starken vierten Platz. Bis zur Winterpause standen anschließend noch drei Rückrundenspiele an. Diese Partien wurden allesamt verloren, sodass der FCR sein erarbeitetes Polster verspielte und trotz eines immer noch durchaus beachtlichen fünften Rangs im Klassement nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz hatte. Auf diese anfängliche Niederlagenserie folgte im Frühjahr eine Rückserie mit vielen Hochs und Tiefs, an deren Ende schließlich Platz elf, jedoch mit deutlichem Vorsprung zu den Abstiegsrängen, stand.

„Auch wenn die Rückrunde besser laufen hätte können, bin ich im Großen und Ganzen dennoch zufrieden mit der Saison, zumal bei uns der Klassenerhalt immer die erste Priorität hat und dieser nie wirklich in Gefahr war“, resümiert Mutzbauer. Ähnlich wie die Rückrunde der Vorsaison brachte auch die Vorbereitung auf die kommende Saison sowohl positive als auch negative Aspekte mit sich. Positiv zu erwähnen sei auf jeden Fall die gelungene Integration der neuen Spieler. Maurice Röder und Johannes Rehm, die aus der eigenen Jugend nachrückten, als auch Niklas Precht, der von der Zweitvertretung des VfR gewechselt war, hätten bisher einen guten Eindruck hinterlassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen