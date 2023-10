Fußball-Kreisliga Ost

vor 19 Min.

Neue Stürmer erweisen sich beim SV Klingsmoos als Glücksgriffe

Plus Der SV Klingsmoos will gegen den TSV Friedberg erneut punkten. Die neuen Angreifer Marcel Girbinger und Nikolaos Saridis überzeugen.

Der SV Klingsmoos kann mit seinem Start in der Kreisliga Ost nach neun Spieltagen definitiv zufrieden sein. Der Aufsteiger befindet sich aktuell mit 16 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz und hat derzeit mit zwei Siegen am Stück sogar eine kleine Serie am laufen.

Trainer Johannes Kranner ist vor allem mit dem 3:0-Auswärtssieg am vorigen Spieltag gegen die SG Stätzling zufrieden. „Stätzling war kein schlechter Gegner, aber wir haben einfach zur richtigen Zeit die Tore gemacht. Der Gegner hatte auch Chancen, aber im Endeffekt haben wir verdient gewonnen.“ Grund für den Aufwärtstrend ist laut Kranner der aktuell komplette Kader. Dazu kommt, dass Neuzugang Nikolaos Saridis in seinen ersten beiden Spielen für den SVK mit drei Treffern wie erhofft eingeschlagen hat. „Wir sind aktuell wieder besser aufgestellt. Wir haben davor ein paar kranke und verletzte Spieler gehabt. Vorne haben wir Saridis dazu bekommen, der sich als richtige Waffe herausstellte bis jetzt. Wir wollten ihn bereits, als er noch für Schrobenhausen spielte und der Kontakt ist eigentlich nie abgerissen. Jetzt war er noch gesperrt, aber er ist super gestartet“, berichtet Kranner.

