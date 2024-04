Respekt, aber keine Angst beim FC Rennertshofen

Plus Der FC Rennertshofen spielt noch größtenteils gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenregion. Für Trainer Tommy Mutzbauer muss das kein Nachteil sein.

Der FC Rennertshofen hat in der Kreisliga Ost am vergangenen Spieltag einen enorm wichtigen Sieg beim ebenfalls abstiegsgefährdeten TSV Firnhaberau (2:0) eingefahren.

Damit beträgt der Abstand auf den Abstiegsrelegationsplatz nun sechs Punkte. Trainer Tommy Mutzbauer ist mit dem Ergebnis jedenfalls zufrieden: „Wir hätten in der ersten Halbzeit klarer führen müssen. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel dann etwas hektischer. Im Endeffekt war es aber ein verdienter Sieg.“ Damit konnte man den Vorsprung auf Firnhaberau selbst auf acht Punkte vergrößern. „Hätten wir die Partie nicht gewonnen, wäre es wieder sehr eng geworden. Dadurch, dass alle anderen Konkurrenten verloren haben, war der Sieg goldwert,“ erklärt der FCR-Coach.