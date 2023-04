SpVgg Joshofen-Bergheim feiert Kantersieg gegen den Tabellenführer

Plus Die SpVgg Joshofen-Bergheim besiegt den BC Rinnenthal mit 5:0. Der FC Rennertshofen muss sich beim SSV Alsmoos-Petersdorf mit 0:3 geschlagen geben.

Die SpVgg Joshofen-Bergheim hat in der Kreisliga Ost für eine Überraschung gesorgt und den bisherigen Tabellenführer BC Rinnenthal mit 5:0 besiegt.