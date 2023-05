SpVgg Joshofen-Bergheim ist weiter in Torlaune

Plus Joshofen-Bergheim besiegt den SC Mühlried mit 5:1 und sichert sich den Klassenerhalt. Der FC Rennertshofen verliert daheim gegen Oberbernbach mit 0:1.

