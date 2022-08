SpVgg Joshofen-Bergheim will gegen Pöttmes nachlegen

Plus Was Joshofen-Bergheims Trainer Jonas Zell vom Spiel gegen den Absteiger erwartet.

Nach der 0:6-Niederlage zum Auftakt gegen die DJK Langenmosen hat die SpVgg Joshofen-Bergheim beim 1:1 bei Mitaufsteiger SV Echsheim den ersten Punkt in der Kreisliga Ost eingefahren.