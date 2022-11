Fußball-Kreisliga Ost

19:00 Uhr

SpVgg Joshofen-Bergheim will mit Polster in die Winterpause

Robert Zisler (rechts) gastiert mit der SpVgg in Pöttmes.

Plus Die SpVgg Joshofen-Bergheim gastiert in Pöttmes. Wie Trainer Jonas Zeller die bisherige Saison bewertet.

Von Adrian Hauk

Nach dem wichtigen Sieg gegen die SV Echsheim will die SpVgg Joshofen-Bergheim am letzten Spieltag des Jahres in der Kreisliga Ost weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln.

