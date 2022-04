TSG Untermaxfeld: Daniel Eisenhofer erwartet ein Kampfspiel

Plus Die TSG Untermaxfeld gastiert im Abstiegskampf beim TSV Firnhaberau. Was Trainer Daniel Eisenhofer von der Partie erwartet.

Die TSG Untermaxfeld hat nach der 0:4-Niederlage beim BC Rinnenthal nun ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel vor der Brust. Im Abstiegskampf der Kreisliga Ost geht es am Sonntag (15 Uhr) zum direkten Konkurrenten TSV Firnhaberau.