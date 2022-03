TSG Untermaxfeld überrascht

Mösler besiegen den Tabellenzweiten Alsmoos-Petersdorf mit 1:0. Dem TSV Burgheim gelingt mit einem 1:0 im Kellerduell gegen Thierhaupten der zweite Saisonsieg.

Dem TSV Burgheim ist in der Kreisliga Ost der zweite Saisonsieg gelungen. Das Schlusslicht besiegte im Kellerduell den SV Thierhaupten mit 1:0. Jubeln durfte auch die TSG Untermaxfeld, die den Tabellenzweiten SSV Alsmoos-Petersdorf mit 1:0 besiegte. Während sich die DJK Langenmosen und der FC Rennertshofen Unentschieden trennen, verliert Spitzenreiter TSV Rain II daheim gegen den SC Griesbeckerzell.

Burgheim – Thierhaupten 1:0

Dem TSV Burgheim ist im Kellerduell gegen den SV Thierhaupten der zweite Saisonsieg gelungen. In der ersten Halbzeit war der Gastgeber leicht überlegen und erspielte sich ein Chancenplus, konnte sich aber nicht belohnen. Erst als sich Mittelfeldmotor Luis Ball ein Herz fasste und nicht ganz unhaltbar aus der Distanz traf, konnte der Burgheimer Anhang jubeln (16.). Trotz des Fehlens von Lukas Biber boten die Burgheimer eine couragierte Leistung. Bis zur Pause waren Torszenen dann eher Mangelware und es ging mit dem verdienten 1:0 in die Pause. Nicht zuletzt, da die Gäste kurz nach der Halbzeit nach grobem Foulspiel an Markus Kugler die Rote Karte hinnehmen mussten, war nun deutlich mehr Pfeffer in der Partie. Es blieb auch bis zum Ende spannend, da Thierhaupten nicht aufgab und Burgheim keine der sich bietenden hochkarätigen Chancen nutzte. Sie scheiterten Knöferle, Kugler, Manhart und Vogel gleich reihenweise am gegnerischen Keeper, der Latte oder den eigenen Nerven. Nach reichlich Kampf auf beiden Seiten und noch einer Gelb-Roten Karte für Kugler pfiff der gut leitende Schiedsrichter nach 94 Minuten ab und die TSVler bejubelten den wichtigen und verdienten Heimsieg. (sta)

Langenm. – Rennertshofen 1:1

Beide Mannschaften hatten ihre ersten Punktspiele 2022, jeweils Nachholspiele, verloren. Die DJK daheim extrem unglücklich mit einem Tor in der Nachspielzeit 1:2 gegen Adelzhausen, der FCR doch überraschend 0:2 beim Vorletzten Thierhaupten. Im Hinspiel hatte die DJK 4:1 triumphiert, der bisher einzige Auswärtssieg. Dieses Mal reichte es aus DJK-Sicht nur zu einem 1:1 und man ist damit inzwischen seit zehn Spielen sieglos. Nach torloser erster Halbzeit brachte Philipp Stadler die Gäste in Führung (53.). Spielertrainer Stefan Kellner schaffte in der 75. Minute noch den 1:1 Ausgleich. (djk)

Untermaxfeld – Alsmoos-P. 1:0

Die harte Vorbereitung und der daraus resultierende Fitnessgewinn hat sich für die Männer aus Untermaxfeld ausgezahlt. Im Auftaktspiel nach der Winterpause gelang der Truppe von Andre Ruf und Daniel Eisenhofer ein hart umkämpfter 1:0 Sieg gegen den Aufstiegsaspiranten aus Alsmoos/Petersdorf. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften, wobei der Fokus der Heimmannschaft darauf bestand, eine defensive Stabilität zu generieren. Aus dieser gelang dann auch das Tor des Tages in der 70. Minute, als Maximilian Koschig vom eingewechselten Irl mit einem langen Pass bedient wurde und nach einem Solo den Ball im Tor unterbrachte. Der Gast aus Alsmoos tat sich sichtlich schwer auf dem Geläuf in Untermaxfeld, viele Aktionen wurden schon im Vorfeld durch die Abwehr der TSG unterbunden. Auszeichnen konnte sich auch der neue Keeper der TSG Niklas Goldmann, der die Torabschlüsse der Gäste a allesamt entschärfte und somit mit einer weißen Weste sein Engagement in Untermaxfeld beginnt. Untermaxfeld verbleibt weiterhin auf einem Relegationsplatz, reißt aber durch diesen unerwarteten Sieg weitere Mannschaften mit in den Abstiegskampf. (gut)

Rain II – Griesbeckerzell 0:1

Tabellenführer TSV Rain II hat einen Fehlstart in die Rückrunde hingelegt. Im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten kassierte die Mannschaft des verletzten Spielertrainers Niko Schröttle eine 0:1-Heimniederlage. Dabei tat sich auf dem Kunstrasenplatz neben dem Georg-Weber-Stadion im ersten Durchgang eher wenig. Folgerichtig ging es torlos in die Kabinen. Kurz nach dem Wechsel erzielten die Gäste dann aber das 0:1, Torschütze war Marius Kefer (55.). Neun Minuten darauf sah Rains Jason Kifmann die Ampelkarte – dies aber schadete dem TSV allerdings nicht. Vielmehr waren die Hausherren in Unterzahl besser im Spiel und hatten auch einige Chancen zum Ausgleich. Dieser wollte allerdings nicht mehr fallen. „Schade, dass wir nach der guten Vorbereitung so in die Saison starten. Aber es war klar, dass für unsere Mannschaften Rückschläge kommen“, so Schröttle. Seiner Ansicht nach hatte es sich um ein „typisches 0:0-Spiel“ gehandelt, bei dem Griesbeckerzell aber doch das bessere Ende hatte. Die Niederlage sei auch nicht unverdient gewesen, so der Rainer Coach, der sein Team aber keineswegs schlecht gesehen hatte. (mwe)

