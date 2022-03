TSV Burgheim geht im Kellerduell unter

Plus Tabellenschlusslicht muss sich beim BC Aresing mit 1:5 geschlagen geben. Auch die TSG Untermaxfeld verliert in Rinnenthal deutlich. Besser läuft es für den FC Rennertshofen, der gegen Mühlried mit 4:1 gewinnt.

Für den TSV Burgheim rückt der Abstieg aus der Kreisliga Ost näher. Im Kellerduell beim BC Aresing musste sich das Schlusslicht mit 1:5 geschlagen geben. Während der FC Rennertshofen den SC Mühlried mit 4:1 besiegte, verlor die TSG Untermaxfeld beim BC rinnenthal mit 0:4. Der TSV Rain II gewann das Spitzenspiel in Alsmoos-Petersdorf mit 3:0. Mit dem gleichen Ergebnis siegte Langenmosen in Thierhaupten.