TSV Burgheim schöpft wieder Hoffnung

Der TSV Burgheim bestreitet ein richtungsweisendes Spiel in Aresing. Warum Trainer Florian Pickhard von einer Partie mit Endspielcharakter spricht.

Den Gefühl eines Sieges hatten die Akteure des TSV Burgheim beinahe vergessen. Erst einmal hatte man in dieser Saison den Platz als Sieger verlassen, ehe am vergangenen Spieltag ein 1:0-Erfolg gegen den SV Thierhaupten gelang.