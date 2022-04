TSV Burgheim überrascht in Untermaxfeld

Plus Der Tabellenletzte gewinnt bei der TSG mit 2:0. Die Mösler verpassen es durch die Niederlage, die Relegationsplätze zu verlassen. Der FC Rennertshofen erkämpft sich beim TSV Dasing ein 1:1.

Die TSG Untermaxfeld hätte in der Kreisliga Ost die Abstiegs-Relegationsplätze verlassen können. Doch der Tabellenletzte TSV Burgheim gewann das Kellerduell überraschend mit 2:0.